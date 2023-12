Avec la bouillonnante Hô Chi Minh-Ville, le delta du Mékong et sa vie fluviale, la vieille ville de Hôi An, la paradisiaque baie de Ha Long, les célèbres grottes de Tam Côc-Bich Dông et les mille saveurs de la gastronomie locale, le Vietnam est dans les yeux de touristes italiens souvent considéré comme un pays magnifique et séduisant.