Hanoi (VNA) - Selon l'Administration du commerce extérieur de Taïwan (BOFT), depuis 2020, le Vietnam a dépassé la Thaïlande pour devenir le principal fournisseur de durian frais pour Taïwan.

Plus précisément, en 2022, 11.865 tonnes de durian frais vietnamiens ont été exportées vers ce marché, ce qui représente 82,97 % du total, atteignant 32,32 millions de dollars, en hausse de 22,53 % en volume et de 11,04 % en volume en un an.



Taïwan importe principalement du durian de Thaïlande et du Vietnam. Ces dernières années, en raison de prix raisonnables et de l'amélioration de la qualité, le durian vietnamien a été de plus en plus populaire sur le marché taïwanais et n'a cessé de croître au cours de la période 2016-2020.



Selon l'Association des entreprises d'importation de fruits de Taïwan, actuellement, le durian vietnamien s’affirme à Taïwan en raison de sa meilleure compétitivité face au durian thaïlandais.



"Les Taïwanais sont friands de ce fruit, que le marché intérieur ne peut produire. Une opportunité pour le durian vietnamien d'augmenter ses parts de marché sur notre sol", selon le Bureau économique et culturel du Vietnam à Taipei.-CPV/VNA