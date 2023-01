Hanoi (VNA) – Le Vietnam est le 15e au monde et le 2e en Asie du Sud-Est en termes de l’exportation de produits agricoles, forestiers et de la pêche. Les produits agricoles vietnamiens sont présents dans plus de 200 pays et territoires. D’ici 2030, le Vietnam devrait atteindre l’objectif de devenir l’un des 10 premiers centres de transformation agricole.

L'application technologique permet un développement de la production agricole. Photo: VNA

Bonnes nouvelles des marchés mondiaux

Au cours des derniers mois de 2022, l’industrie agricole vietnamienne a continuellement reçu de bonnes nouvelles lorsque le durian, la patate douce et le nid d’oiseau ont été autorisés à s’exporter officiellement vers le marché chinois.

En particulier pour les fruits de la passion, la Chine a accepté d’en autoriser l’importation officielle à l’essai.

En outre, les pomelos ont également été officiellement exportés vers les marchés américain et néo-zélandais ; le riz de marque « Com Vietnam Rice » de la compagnie par actions Lôc Troi est vendu dans la chaîne de supermarchés du premier groupe français de distribution au détail E.Leclerc et dans le système de distribution Carrefour ; Du riz de marque du groupe par actions Tân Long a été exporté avec succès au Japon... Ce sont de nouvelles étapes dans la voie de la « conquête » du marché mondial des produits agricoles vietnamiens.

Selon les statistiques, la Chine importe chaque année 7 millions de tonnes de fruits frais, d’une valeur d’environ 10 milliards de dollars.

Cependant, actuellement, les exportations de fruits du Vietnam vers la Chine ne représentent que 7,15 % de la part de marché, contre 45,02 % pour la Thaïlande et 16,8 % pour le Chili.

Par conséquent, la possibilité pour les fruits vietnamiens d’accroître leur part de marché en Chine est très importante, à condition que de nombreux fruits aient été autorisés à être importés officiellement sur ce marché.

Avec le pamplemousse frais, les opportunités sur les marchés américain et néo-zélandais sont également grandes.

Le Vietnam a exporté du riz depuis plus de 30 ans, mais le monde n’en connaît pratiquement aucune marque.

Aujourd’hui, le riz vietnamien fait un nouveau voyage lorsqu’il est vendu pour la première fois dans les grands supermarchés français et japonais sous sa propre marque.



Vers des valeurs globales

Dans une usine de transformation de pangasius pour l'exportation, à An Giang (Sud). Photo : VNA

Anoter que les frais de contrôle sont à la charge des vendeurs. C’est en effet très « dur » pour les exportateurs, mais s’ils veulent conquérir des marchés à forte valeur ajoutée comme l’Europe, ils ne peuvent pas s’empêcher de s’y conformer.

Récemment, dans le rapport « Vers une transformation verte de l’agriculture au Vietnam », la Banque mondiale (BM) a déclaré : Dans le contexte du changement climatique, les produits agricoles et les produits alimentaires destinés au commerce international seront confrontés à des normes environnementales beaucoup plus élevées à l’avenir, qui sont appliquées par les autorités du pays importateur, les acheteurs privés ou les consommateurs sensibles à l’environnement.

Par exemple, l’Union européenne (UE) discute d’un « Green Deal » pour réduire les fuites de carbone causées par les importations en provenance de pays dotés de systèmes de production à forte intensité de carbone.

Par conséquent, les pays exportateurs doivent démontrer leur conformité à des normes de durabilité plus élevées.

Actuellement, les principaux pays exportateurs vers l’UE renforcent leurs stratégies pour promouvoir la durabilité de leurs chaînes de production afin de rester à l’avant-garde des tendances et de sécuriser les marchés internationaux pour leurs marchandises. Le Vietnam doit bientôt se pencher sur cette question.

C’est pourquoi le Vietnam n’a cessé de déployer des efforts, souvent de « course contre la montre », pour mettre en œuvre des plans de développement durable dans les domaines de la production, de la transformation et de l’exportation des produits agricoles.

En particulier, il est nécessaire de définir clairement la direction à suivre pour produire des produits diversifiés à haute valeur ajoutée tout au long de la chaîne de valeur conformément aux exigences du marché, intégrant les valeurs culturelles, sociales et environnementales dans les produits.

Avec du poivre, si en 2015, pour être exporté vers le marché européen, il devait répondre à 120 critères et maintenant il doit répondre à 820 critères, a fait savoir Phan Minh Thông, président du conseil d’administration, directeur général de la compagnie par actions, Phuc Sinh, qui est connu comme « le roi du poivre » grâce à ses grandes exportations de poivre du Vietnam.

Dans le même temps, il devrait se concentrer sur la promotion d’une production agricole responsable, moderne et efficace ; développer une agriculture écologique, biologique, circulaire, décarbonée, respectueuse de l’environnement et adaptée au changement climatique. – NDEL/VNA