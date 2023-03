Hanoï, 21 mars (VNA) - Les Philippines et les États-Unis tiendront des pourparlers sur la sécurité à Washington le 11 avril, les premiers depuis environ sept ans, a déclaré le 20 mars un porte-parole de l'ambassade des États-Unis à Manille.

Le ministre de la Défense philippine Carlito Galvez (gauche) et le secrétaire de la Force aérienne des États-Unis, Frank Kendall. Photo : AFP

Le dialogue, qui implique leurs ministres des Affaires étrangères et de la Défense, est le dernier signe que le gouvernement du président philippin Ferdinand Marcos Jr est désireux de renforcer son alliance avec les États-Unis, a rapporté l'agence de presse Kyodo.En outre, à partir du 11 avril, les deux pays lanceront leur exercice militaire annuel Balikatan avec un total de plus de 17.000 soldats, dont des Australiens, a déclaré le ministre de la Défense philippine Carlito Galvez.Des plans sont également en cours pour Manille et Tokyo en vue de signer un accord sur les forces en visite afin que les forces d'autodéfense japonaises puissent participer à des exercices militaires conjoints aux Philippines, a ajouté le ministre.Plus tôt, le secrétaire de la Force aérienne des États-Unis, Frank Kendall, a déclaré que son pays et les Philippines annonceraient de nouveaux sites dès que possible dans le cadre de l'accord de coopération renforcée en matière de défense (EDCA) qui permet aux États-Unis d'accéder aux bases militaires dans ce pays d'Asie du Sud-Est.Le mois dernier, le président philippin a accordé aux États-Unis l'accès à quatre autres bases militaires, en plus des cinq existantes dans le cadre de l'EDCA.- VNA