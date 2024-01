Les pays du Mékong-Lancang coopèrent pour un avenir partagé

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné lundi 25 décembre l’appréciation du Vietnam pour la coopération Mékong-Lancang (CML), affirmant la volonté de continuer de travailler avec la Chine et les pays du Mékong pour rendre la CML de plus en plus forte, efficace et durable.