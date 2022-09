Photo: Baoquocte

Hanoï (VNA) - Le site américain Fiber Fashion vient de publier un article intitulé "Le Vietnam devrait atteindre une croissance du PIB de 8,5%", la plus élevée de la région Asie-Pacifique en 2022.



Selon les dernières prévisions de croissance publiées en août par Moody's Analytics, le Vietnam est le seul pays de la région Asie-Pacifique à avoir relevé ses prévisions de croissance du PIB. Alors que l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est sont confrontées à une inflation élevée.



Dans un rapport publié en août 2022, Moody's a déclaré que l'économie vietnamienne pourrait croître de 8,5 % - la plus élevée par rapport à d'autres pays ayant la même cote de crédit. Un économiste de Moody's a souligné: "La lente ouverture de l'économie au début de l'année s'est maintenant transformée en un processus commercial et industriel à croissance rapide grâce à de fortes entrées d'IDE. Des facteurs instables en Chine entraînent davantage d'investissements vers le Vietnam ainsi que vers de nombreux pays d'Asie du Sud-Est".



Malgré le ralentissement des exportations en juillet, Moody's Analytics reste optimiste quant aux perspectives économiques du Vietnam, grâce aux flux d'investissement détournés de la Chine en raison des incertitudes politiques dans ce pays.



Le Vietnam est également la seule économie d'Asie-Pacifique dont les prévisions de croissance du PIB s'améliorent considérablement.



La très lente réouverture de l'économie vietnamienne au début de cette année s'est maintenant transformée en une amélioration rapide de la production industrielle et du commerce d'exportation, soutenue par la poursuite des investissements directs étrangers, selon les experts.



"Pour maintenir la croissance économique au rythme souhaité, le Vietnam doit augmenter sa productivité de 2 à 3% par an. Cela nécessite des investissements pour améliorer la qualité et accroître la productivité du travail. Une main-d'œuvre compétitive et productive est ce dont le Vietnam aura besoin à long terme", a recommandé Carolyn Turk, directrice nationale de la Banque mondiale pour le Vietnam./.-CPV/VNA