Le vice-ministre des Affaires étrangère Pham Quang Hiêu, également chef de la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le programme artistique « Printemps du pays natal 2023 » sera organisé les 13 et 14 janvier à Hanoï, par la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer relevant du ministère des Affaires étrangères, en présence de plusieurs personnalités du pays, ainsi que de représentants de la diaspora vietnamienne à l’étranger.



A cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangère Pham Quang Hiêu, également chef de la Commission d’Etat pour les Vietnamiens d’outre-mer, a réaffirmé les importantes contributions des Vietnamiens d’outre-mer au développement du Vietnam.



Les Vietnamiens d'outre-mer constituent un facteur extrêmement important pour l'intégration internationale profonde du Vietnam, la promotion de la coopération et l'approfondissement des relations entre le Vietnam et d'autres pays, organisations et partenaires, a indiqué Pham Quang Hiêu.



Ils contribuent également aux efforts communs du pays dans la défense de la souveraineté et de l'indépendance nationales, avec leurs clubs pour Truong Sa - Hoang Sa, leurs réunions, séminaires et collections de cartes ..., prouvant la souveraineté du Vietnam en Mer Orientale. Ces activités aident la communauté internationale à mieux comprendre le Vietnam.



Des millions de Vietnamiens dans plus de 130 pays et territoires promeuvent la culture vietnamienne, aidant à renforcer la compréhension des amis internationaux sur le pays, contribuant au « soft power » du Vietnam.

Le président Nguyen Xuan Phuc et des Vietnamiens de Thaïlande. Photo: VNA

Chaque année, environ 500 intellectuels vietnamiens à l'étranger, principalement des pays développés, rentrent au Vietnam pour participer activement à des activités d’élaboration de politiques, de fourniture de conseils sur le développement de nouveaux secteurs. Ils ont apporté de nombreuses opinions détaillées et spécifiques sur les grands enjeux du pays tels que : la science et la technologie, l'économie verte, l'environnement, l'entrepreneuriat, l'innovation...



Les devises étrangères transférées par les Vietnamiens d'outre-mer sont aussi un facteur très important pour la réduction de la pauvreté et le développement économique du pays. En effet, les envois de fonds ont atteint 18,1 milliards de dollars en 2021, soit près de 5% du PIB.



Jusqu'à présent, les Vietnamiens d'outre-mer ont investi plusieurs milliards de dollars dans des milliers de projets, contribuant à la création d'emplois, à la formation professionnelle, au développement socio-économique local et à l'augmentation des recettes fiscales pour le budget de l'État.



On peut dire que les Vietnamiens dans et hors du pays sont la force motrice pour réaliser l'objectif et l'aspiration d'un "Vietnam puissant" définis lors du 13e Congrès national du Parti.



Le pays tient toujours en haute estime les contributions des Vietnamiens d’outre-mer et se tient à leurs côtés pour édifier une communauté de solidarité, de stabilité, de développement fort, apportant des contributions actives au pays d'accueil et au pays d’origine, a souligné Pham Quang Hiêu.



Le Vietnam fait face à de nouvelles opportunités en vue d’un développement exceptionnel, a-t-il dit, avant de se déclarer convaincu que la communauté vietnamienne à l’étranger continuerait à apporter des contributions concrètes au processus de développement et de défense du pays. -VNA