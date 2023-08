Hanoi (VNA) – Des hôpitaux d’obstétrique et de gynécologie ont enregistré des réalisations exceptionnelles pour sauver les bébés prématurés grâce à l’application de techniques avancées, à des investissements dans des infrastructures et des équipements modernes, ainsi qu’au dévouement de leur personnel.

Photo d’illustration : laodong.vn

Chez l’Hôpital central d’obstétrique et de gynécologie du Vietnam, le taux de survie des bébés prématurés nés à un poids de 1.500 grammes s’est élevé à près de 90% et celui bébés prématurés nés à un poids de moins de 1.000 grammes à près de 30%.Au début de cette année, un bébé, de nationalité étrangère, né à Hanoi à un poids de seulement 500 grammes à la 25e semaine, a survécu grâce aux efforts de l’Hôpital central d’obstétrique et de gynécologie du Vietnam.Lê Minh Trac, directeur du centre de soins et de traitement néonatals de l’hôpital, a déclaré que les médecins avaient appliqué des stratégies de soins aux nourrissons de faible poids à la naissance. En septembre 2021, l’hôpital a également sauvé un bébé prématuré pesant seulement 400 grammes.Pendant ce temps, l’Hôpital d’obstétrique et de gynécologie de Hanoi a aidé une mère prématuré le 21 février 2023. Le bébé est né à un poids de 400 grammes, à la 27e semaine de grossesse.Après 20 minutes de réanimation active, sa peau est devenue plus rose. Après quatre mois de traitement et de soins intensifs, le bébé est sorti de l’hôpital après avoir pesé 2,1 kilogrammes.Le 3 août 2022, l’Hôpital Bach Mai a soigné un bébé pesant seulement 400 grammes. Après trois mois de traitement en couveuse, le nourrisson a commencé à recevoir une réanimation active.Un expert américain, qui se trouvait au Vietnam pour participer à un forum sur le développement cérébral des bébés prématurés, a été impressionné par l’évolution du cerveau de la jeune fille.La prématurité est définie comme une naissance survenant avant 37 semaines complètes de grossesse, les enfants grands prématurés sont ceux nés avant 32 semaines. Ces derniers sont les plus à risque de développer des problèmes de santé, tels que l’essoufflement, des lésions cérébrales, une perte d’audition ou de vision ou des troubles du mouvement.Ceux nés entre 34 et 36 semaines de grocesse peuvent manifester des complications plus bénignes. Ils peuvent avoir des difficultés à réguler leur température ou à s’alimenter et sont plus à risque de développer un ictère, la coloration jaune de la peau et du blanc des yeux due à l’augmentation de la concentration de la bilirubine dans le sang et les tissus. – VNA