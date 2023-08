La 17e réunion ministérielle sur la connectivité économique Vietnam - Singapour a eu lieu le 27 août à Hanoï sous la coprésidence du ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, et du ministre singapourien de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie, Tan See Leng.