Cérémonie d'inauguration de l'école maternelle Son Thuy. Photo : VNA

Quang Binh (VNA) – L’école maternelle Son Thuy et la clinique de la commune de Hoa Thuy, d'un coût total de 700.000 dollars, financés par les États-Unis, ont été inaugurés le 12 janvier dans le district de Le Thuy, province de Quang Binh (Centre).

L’école maternelle Son Thuy, de deux étages, dispose de cinq salles de classe et d'un bureau réservé aux gestionnaires et aux enseignants, d'une cuisine, d'une cour de récréation. Elle est dotée de tous les équipements nécessaires au service de l’enseignement et de divertissement des enseignants et des élèves.

En ce qui concerne la clinique de Hoa Thuy, cet établissement de deux étages couvre une superficie totale de 593m².

Les États-Unis ont aussi financé la construction de l'école primaire de Thanh Thuy, toujours dans le district de Le Thuy par le biais de leur Commandement américain pour l’Indo-Pacifique.

S'adressant à l'événement, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Evans Knapper, a souligné que ces ouvrages étaient un symbole de la coopération entre les deux pays.

Les projets témoignent de l'engagement des États-Unis pour la prospérité, la puissance et de l'indépendance du Vietnam, a-t-il noté. L’ambassadeur américain a noté que l'engagement était mis en œuvre depuis 2009 par le biais du Département américain de la Défense, du Commandement pour l’Indo-Pacifique, de l'ambassade américaine à Hanoï... pour construire de nombreuses écoles, cliniques, ponts, centres de secours en cas de catastrophe naturelle.

De son côté, le vice-président du Comité populaire de Quang Binh, Ho An Phong a remercié la partie américaine pour son soutien concret et significatif.

Il a espéré que dans les temps à venir, sa localité continuerait à recevoir davantage d'aides américaines.

A cette occasion, la délégation de l'ambassade des Etats-Unis a visité un Mémorial dédié au général Vo Nguyen Giap dans le village d'An Xa, commune de Loc Thuy, et une équipe du Groupe consultatif sur les mines (Mines Advisory Group - MAG) chargée du déminage dans la commune de Cu Nâm, district de Bo Trach.-VNA