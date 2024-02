Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Selon des économistes, de nombreuses sociétés multinationales ont tendance à diversifier leurs sources d'approvisionnement sur de nombreux marchés. Et le Vietnam est en train de devenir l’une des destinations d’investissement attractives dans le monde.



Phung Anh Tuan, directeur adjoint de la société par actions Manutronic Vietnam (Manutronic Vietnam JSC), déclare que cette tendance donne à son entreprise et à de nombreuses autres de l'industrie électronique l'opportunité de participer aux chaînes d'approvisionnement mondiale.



Par ailleurs, ce changement oblige les entreprises vietnamiennes de sous-traitance industrielle à répondre aux exigences et aux normes élevées de leurs partenaires. Par exemple, le produit doit intégrer de la haute technologie et en même temps avoir un coût raisonnable, sans parler de l’exigence de livraison rapide. Pour y répondre, le Vietnam doit disposer de ressources humaines de qualité et compétentes pour maîtriser les technologies des entreprises qui s’installent au Vietnam.



Selon Truong Thi Chi Binh, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association vietnamienne des industries de soutien (Vietnam Association for Supporting Industries – VASI), les entreprises vietnamiennes de sous-traitance industrielle sont principalement des petites et moyennes entreprises, fournissant des pièces de rechange et des composants pour les industries de l'automobile, de l'électronique et des motos. Toutefois, produire des composants pour des articles de haute technologie pour les voitures ou avions est beaucoup plus difficile et une longue préparation est nécessaire.



Nguyen Thi Van Anh, directrice des approvisionnements de la société par actions de technologie et de commerce Systech, constate que le Vietnam attire de plus en plus d'investissements directs étrangers (IDE), créant des conditions favorables à la participation d’entreprises nationales à la fourniture de biens à de nombreuses multinationales. Cependant, les entreprises vietnamiennes sont toujours confrontées à de nombreux défis.



Nguyen Hoan Vu, directeur général du groupe KORI Beauty, estime que, dans le contexte actuel, pour participer plus profondément à la chaîne d'approvisionnement mondiale, les entreprises vietnamiennes doivent changer radicalement leur façon de penser, investir 10 à 20 % de leurs ressources dans la recherche et le développement pour pouvoir fabriquer des produits à haute teneur technologique et hautement compétitifs.



Les entreprises doivent également appliquer des outils de gestion conformes aux normes internationales telles que ISO9001, ISO14001, pour améliorer le professionnalisme et renforcer la confiance des partenaires étrangers, suggère Nguyen Hoan Vu.-VNA