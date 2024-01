Le Trésor public a annoncé le plan d’appel d’offres d’obligations d'État via des enchères à la Bourse de Hanoï (HNX) pour 400 000 milliards de dôngs (plus de 16,25 milliards de dollars) pour cette année.

L’entrepreneuriat reprend des couleurs en janvier 2024, avec 27.335 entreprises intégrant et réintégrant le marché, soit une hausse de 5,5% par rapport à janvier 2023 ou plus du triple comparé aux 20.891 entreprises sur la période 2018-2023, a indiqué l’Agence de gestion de l’enregistrement des entreprises.

Malgré une augmentation de la fréquence des trains et des vols pendant les congés du Têt, les billets de certains itinéraires ont été tous vendus.

Bien que 2024 s'annonce comme une année difficile pour le secteur du caoutchouc, en raison de conditions météorologiques défavorables et d'une évolution imprévisible du marché, la Société par actions du Groupe vietnamien du caoutchouc (VRG) vise toujours plus de 4,1 billions de dongs (166,6 millions de dollars) de bénéfice avant impôts, en hausse de 2,2% sur un an.