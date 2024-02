Hanoi (VNA) - Sans attendre jusqu’en 2025, année où le Vietnam établira et exploitera une bourse pilote de crédits carbone, de nombreuses entreprises sont déjà intéressées par la création de crédits carbone pour neutraliser les émissions, une condition inévitable pour rejoindre la chaîne d’approvisionnement mondiale...

En 2023, le Vietnam a vendu avec succès 10,3 millions de crédits de carbone forestier. Photo d'illustration: VnEconomy



La compensation carbone est comprise comme un mécanisme qui permet aux individus, aux entreprises et aux organisations d’assumer la responsabilité de leurs émissions de gaz à effet de serre en investissant dans des projets qui réduisent ou éliminent une quantité équivalente d’émissions d’ozone. Ce mécanisme de compensation carbone peut prendre de nombreuses formes différentes, comme des initiatives en matière d’énergies renouvelables (parcs éoliens ou centrales solaires), des efforts de boisement et de reboisement, la récupération et l’utilisation du méthane, l’amélioration de l’efficacité énergétique...

Prêt pour le futur marché

Dans la liste des 1.912 entreprises qui doivent inventorier les gaz à effet de serre en 2023, on retrouve de nombreuses grandes entreprises qui doivent élaborer des plans pour réduire leurs émissions dans un avenir proche.

L’entreprise japonaise Panasonic a récemment déclaré avoir planté 79 hectares de terres forestières à travers le pays avec 355.000 arbres. En outre, Panasonic prévoit également d’aider ses clients et la société à réduire leurs émissions grâce à des produits économes en énergie tels que les cellules solaires à pérovskite et Kinari, une solution matérielle durable qui remplace le plastique. Toutes ces solutions visent à atteindre zéro émission nette de CO2 dans toutes les entreprises membres d’ici 2030, y compris au Vietnam.

À Dong Nai, Nguyen Dao Huu, directeur de l’usine de TPC Vina Plastics and Chemicals Co., Ltd. (parc industriel de Go Dau, district de Long Thanh), a déclaré que le Vietnam n’était pas encore contraint de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, mais que de nombreux marchés étrangers sont assez stricts à ce sujet.

Le forêt Sac à Can Gio (Hô Chi Minh-Ville). Photo: VnExpress



C’est pourquoi, en 2023, son entreprise a investi dans un système d’incinération des déchets pour récupérer la vapeur au lieu de la brûler, ce qui permet d’économiser le carburant utilisé pour la combustion, d’éviter le gaspillage de déchets et de produire de la chaleur. En outre, l’entreprise a signé un contrat avec un entrepreneur pour installer des panneaux photovoltaïques.

Parallèlement à la tendance à la production verte et au développement des zones de culture propre et de matières premières, de nombreuses entreprises ont fait savoir qu’elles attendaient des politiques de déploiement du marché des crédits carbone pour profiter de cette nouvelle source de revenus.

Dans le district de Can Gio, la société par actions VietNipa a déclaré qu’une fois la politique d’échange de crédits carbone mise en place, la valeur des palmiers nipa pourrait augmenter de 50 à 100 fois. Le directeur de VietNipa, Phan Minh Tien, a en outre informé qu’un hectare de palmiers nipa pourra absorber 137 tonnes de carbone/an. Parallèlement, l’exploitation du miel de nipa par sa société augmente également la quantité de carbone absorbée et métabolisée. Par conséquent, s’il existe des mécanismes et des réglementations, la vente de crédits carbone est tout à fait possible.

Pham Van Viet, directeur général de la société Viet Thang Jean, a déclaré que l’entreprise utilise depuis peu la technologie 3D pour concevoir, réduire le temps d’un quart par rapport à avant, en utilisant le laser pour imprimer, découper et pulvériser de la couleur sur le tissu...

De plus, l’entreprise a également installé un système de traitement des eaux usées à circulation Eco, fabriqué selon les normes vertes européennes. « L’entreprise se convertit aux nouvelles technologies et évolue chaque jour, s’orientant vers des normes commerciales et des produits verts conformes aux normes de l’UE. Étant en avance sur la feuille de route, en 2028, lorsque les crédits carbone seront appliqués, notre entreprise pourra les collecter et les vendre sur ce marché", s’est félicité M. Pham Van Viet. – CPV/VNA