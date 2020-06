Hanoi (VNA) – En l’honneur de la Journée mondiale de l’enfance (1er juin), le Musée d’ethnographie du Vietnam, à Hanoï, a organisé les 30 et 31 mai le programme ayant pour le thème "À la découverte des cultures de l’Asie du Sud-Est". À cette occasion, le musée a offert des billets d’entrée gratuits aux enfants handicapés.

Cette année, le programme se tient à l’intérieur du bâtiment "Cerf-volant" où sont exposés de nombreux articles des pays de l’Asie du Sud-Est. Les enfants y ont eu l’occasion de chercher à comprendre les drapeaux, les monnaies mais également les capitales ainsi que les patrimoines culturels et de peindre les vêtements des nations de la région.En outre, les petits ont également pu participer à des jeux folkloriques comme le ô an quan (jeu des cases) venu d’Indonésie, des Philippines et du Vietnam ou encore le choi chuyên (jeu des bâtonnets) du Vietnam, entre autres. L’atelier de fabrication de jouets en feuilles a attiré de nombreux enfants.

Deux fillettes peignent des vêtements traditionnels. Photo : CVN

"C’est super. À cause de la pandémie de COVID-19, c’est la première fois depuis plusieurs mois que je peux jouer en plein air. C’est un vrai plaisir de participer à un tel programme après plusieurs mois d’hibernation", a partagé Minh Hoa, une fillette âgée de 9 ans venue de l’arrondissement de Câu Giây, à Hanoï.Via ces activités de jeux folkloriques, de divertissement et de production de jouets traditionnels, de tels programmes permettent aux visiteurs, particulièrement les enfants, de mieux comprendre la culture vietnamienne en particulier et celles des pays de l’Asie du Sud-Est plus globalement. – CVN/VNA