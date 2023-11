Les économies d'énergie vues depuis le bâtiment "vert" VinaPhone

Les bâtiments écologiques sont devenus une tendance de design populaire. Le bâtiment du Centre de haute technologie des postes et télécommunications (bâtiment VinaPhone du groupe VNPT), à Hanoï, applique des solutions d'économies d'énergie efficaces, ce qui permet d'atteindre des économies d'énergie totales de 4,2% par an, contribuant ainsi à économiser plus de 140 millions de dongs de coûts énergétiques chaque année.