Phnom Penh, 25 mars (VNA) - Les établissements d'enseignement publics et privés de tous niveaux au Cambodge seront fermés du 20 avril au 18 mai pour les 32e SEA Games et les 12e ASEAN Para Games.Le ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Hang Chuon Naron, a envoyé un document sur la fermeture à tous les recteurs d'écoles et directeurs des établissements de l'éducation de Phnom Penh et des provinces.Pas moins de 11.453 délégués sportifs des dix pays membres de l'ASEAN et du Timor Oriental participeront aux prochains jeux.Les 32e SEA Games se dérouleront du 5 au 7 mai, avec 37 sports, tandis que les 12e ASEAN Para Games se tiendront du 3 au 9 juin 2023, avec 13 événements.Le relais de la torche pour les jeux a commencé au Cambodge le 21 mars. La première étape de la torche en dehors du Cambodge hôte dans sa tournée des 10 pays de l'ASEAN est Hanoï, au Vietnam, où elle a été transportée le long de plusieurs rues autour du lac Hoan Kiem dans le centre-ville de Hanoï le 24 mars au matin.- VNA