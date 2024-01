La Banque d'État du Vietnam (BEV) s'est fixée pour objectif d'améliorer la qualité et d'orienter le crédit vers les domaines de production et d'affaires, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance de l'économie en 2024.

Avec une superficie de plus de 2.000 km² et plus de 10 millions d'habitants, Hô Chi Minh-Ville est le plus grand centre économique du Vietnam. Son développement rapide laisse augurer qu'elle deviendra sous peu l'une des plus dynamiques villes d'Asie du Sud-Est.