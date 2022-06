Hanoi (VNA) – Le fait que le Vietnam organise de nombreux événements internationaux, tels que les SEA Game 31, a aidé le nombre de passagers internationaux à monter en flèche.

Les aéroports nationaux accueillent 40,7 millions de passagers. Photo d'illustration : Baogiaothong

Selon les données de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV), depuis début 2022, le nombre de passagers et le volume de fret ont fortement augmenté par rapport à la même période de l’an dernier.



Plus précisément, le nombre de passagers dans les aéroports du pays a atteint 40,7 millions, en hausse de 56,8 %, dont 1,8 million d’étrangers (+904,6%) et 38,9 millions de Vietnamiens (+52,6%).



Dans la même période, les compagnies aériennes nationales ont transporté 20,1 millions de passagers, en hausse de 56,1 % en glissement annuel, dont 667.000 étrangers (+1.033%) et 19,5 millions de nationaux (+51,8%).



Il est prévu qu’en 2022, les aéroports du pays accueilleront environ 87,8 millions de passagers (+190% sur un an). En particulier, les internationaux devraient être 5 millions (+ 8,44%) et les nationaux, 82,8 millions (+ 178,4%).



Parallèlement, le trafic de fret dans les aéroports depuis le début de l’année a été estimé à 765.000 tonnes (+ 30,6 %). Pour toute l’année, 1,5 million de tonnes (+ 5 %) sont attendues. – CPV/VNA