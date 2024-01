Le village de céramique de Bat Trang s’anime avant le Tet du Dragon

Plus le Tet du Dragon approche, plus les artisans du village de poterie de Bat Trang (à Gia Lam, Hanoï) sont occupés à fabriquer des produits artisanaux sophistiqués et uniques associés à l'image du dragon, répondant aux besoins des clients.