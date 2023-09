L’IA est un levier pour dynamiser la transformation numérique au Vietnam. Photo : CVN

Hanoï (VNA) - 2023 est l’année des données numériques au Vietnam. Les données sont le nouvel intrant le plus important et le plus inépuisable, une nouvelle force motrice pour la transformation et le développement économiques, mais aussi une nouvelle façon d’améliorer la gestion et offrent de nouvelles opportunités.

”Aujourd’hui, partout dans le monde, les gouvernements ont réalisé que les données publiques représentent une ressource précieuse et doivent être exploitées efficacement. L’ouverture et le partage de données contribueront à promouvoir l’innovation, le développement économique et social ainsi qu’à renforcer la coopération entre le gouvernement, les entreprises et les citoyens”, a affirmé le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Huy Dung.



Le gouvernement a mis en place des politiques favorables pour soutenir le développement de l’IA avec des initiatives d’innovation, en tenant compte de la recherche et du développement, des privilèges fiscaux aux entreprises qui appliquent l’IA et de l’assistance au développement des start-up. Le Vietnam a également créé les centres d’IA dans les universités et les instituts de recherche pour promouvoir cette technologie au service de tous les secteurs socio-économiques comme la santé, l’agriculture et la production.

En parallèle des opportunités, l’IA créera aussi des impacts négatifs sur le marché du travail vietnamien. En effet, son application posera des défis aux ressources humaines qualifiées, à la confidentialité et à la protection de bases de données, à la propriété intellectuelle, et à la responsabilité juridique… Mais le Vietnam démarre plutôt bien pour se positionner comme un pays leader de la révolution de l’IA, lui permettant de générer emplois et revenus.

Open data et IA

L’IA est un atout technologique que n’importe quelle économie veut maîtriser. Conscient de l’importance de ce train technologique à ne pas rater, le gouvernement a promulgué en janvier dernier la Stratégie nationale sur la recherche, le développement et l’application de l’IA d’ici 2030, afin d’en faire un secteur technologique important du pays.

Selon les objectifs fixés, à l’horizon 2030, le Vietnam fera partie des quatre leaders au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et figurera dans la liste des 50 pays en tête du monde en matière de recherche, de développement et d’application de l’IA. L’objectif est de posséder dix marques prestigieuses reconnues en Asie du Sud-Est, trois centres nationaux sur les innovations d’IA et trois autres de big data et de calcul haute performance (HPC) capables de se connecter avec les autres centres de données du pays pour établir un réseau de partage fiable et puissant au servicede l’IA.

En conséquence, l’intelligence artificielle deviendra un domaine technologique important et contribuera à bâtir une société innovante, un gouvernement efficace, à protéger la sécurité nationale, à maintenir l’ordre public et la sécurité sociale, et à promouvoir une croissance économique durable. Lorsque l’intelligence artificielle sera largement appliquée dans l’administration, le temps de traitement et les coûts des services publics en ligne seront réduits pour les citoyens.

Actuellement, de nombreuses provinces et villes telles que Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Thua Thiên Huê... appliquent déjà l’intelligence artificielle dans des domaines tels que la santé, l’éducation, les services administratifs publics.

Le Vietnam progresse rapidement dans l’application de l’IA. Photo : CTV/CVN

Ces dernières années, de nombreux produits utilisant l’intelligence artificielle sont apparus sur le marché. Les grandes entreprises technologiques ont bâti une nouvelle direction basée sur le développement de la technologie de l’IA ainsi que des produits l’utilisant.

En 2013, le groupe FPT a investi dans la recherche et le développement de la technologie de l’IA. Jusqu’à présent, un écosystème diversifié de produits, de solutions et de plates-formes d’IA a été formé pour aider les entreprises et les organisations à optimiser leurs opérations, à améliorer leurs performances et à offrir de meilleures expériences pour des clients. FPT a également annoncé qu’il dépenserait 300 milliards de dôngs (environ 13,16 millions d’USD) pour la recherche et le développement de l’intelligence artificielle.

En 2015, le Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications (Viettel) a également développé des systèmes pour les produits d’IA. Avec le lancement de la plate-forme ”Viettel AI Open Platform”, Viettel fournit de nombreux outils pour aider les particuliers, les organisations et les entreprises à intégrer leurs applications. À ce jour, plus de 70.000 personnes et organisations se sont inscrites pour utiliser la plateforme. Par ailleurs, le groupe a également développé avec succès de nombreuses technologies d’application de l’IA dans l’identification et la sécurité.

Saisissant la tendance de développement de l’intelligence artificielle, un certain nombre de grandes entreprises ont construit et développé des centres de recherche et développement sur l’IA au Vietnam, attirant bon nombre d’experts mondiaux. Dans le même temps, de nombreuses start-up innovantes appliquent la technologie de l’IA dans de nouveaux produits et services. Les produits appliquant l’intelligence artificielle sont une condition sine qua non pour favoriser le fort développement de l’industrie de l’intelligence artificielle, un levier pour dynamiser la transformation numérique au Vietnam.

Tendance et classement

Depuis 2017, Oxford Insights, une société de conseils britannique, publie un indice de l’état de préparation des gouvernements à l’IA. Celui de 2022 vient tout juste d’être publié. Le Vietnam y figure au 55e rang mondial (en hausse de 7 places par rapport à 2021), ce qui en fait le 6e des 10 pays de l’ASEAN. Le rapport que vient donc de publier Oxford Insights porte sur la manière dont tel ou tel pays opère sa mutation technologique (pour 2022, 181 ont été évalués), l’enjeu étant de comprendre comment les gouvernements préparent les sociétés à l’avènement de l’IA. La méthode d’évaluation mise en place par Oxford Insights repose sur 39 indicateurs et trois grands piliers : gouvernance, technologies, infrastructures et données.

Le Vietnam, lui, semble tirer son épingle du jeu en s’adjugeant donc la 55e place, avec une moyenne de 53,96 points (contre 51,82 points en 2021), ce qui le situe nettement au-dessus de la moyenne mondiale qui est de 44,61 points. Oxford Insights note que le niveau technologique de l’Asie orientale, une région du monde dont la population est plutôt jeune et encline à se tourner vers les technologies de demain, est en constante progression. Dans le cas précis du Vietnam, le fait est qu’un certain nombre de grandes entreprises ont construit et développé des centres de recherche consacrés à l’IA, attirant ainsi de nombreux experts de tout premier plan. On relève également un nombre croissant de start-up domestiques, pour lesquelles l’intelligence artificielle est un mode de fonctionnement désormais introduit dans les mœurs.

Plateformes numériques

L’application appropriée de la technologie allant de pair avec le développement des talents et des ressources humaines peuvent être la clé pour aider le Vietnam à accélérer sa transformation numérique. Celle-ci est un “terme clé” familier ces dernières années, avec de nombreuses entreprises au Vietnam réalisant son importance et rejoignant rapidement le processus de transformation. Parallèlement, de nombreuses politiques de soutien et de promotion ont également été introduites pour promouvoir l’application des plateformes numériques ”Make in Vietnam”.

Selon Agnes Heftberger, directrice générale et responsable de la division technologique d’IBM dans la région ASEANZK (comprenant les pays de l’ASEAN, la Nouvelle-Zélande et la République de Corée), le cloud hybride et l’IA sont des technologies qui joueront un rôle important dans la transformation numérique. Le Vietnam a l’avantage de développer rapidement ces deux secteurs. Avec la technologie de l’IA, il est au 62e rang sur un total de 160 dans le classement national de l’indice de préparation du gouvernement à l’IA (Government AI Readiness Index), établi par Oxford Insights en 2021. C’est supérieur à la moyenne de la région ASEAN. ”Le Vietnam est également le pays avec la vitesse d’application cloud la plus rapide de la région”, a déclaré Agnes Heftberger. - CVN/VNA