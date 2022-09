Photo d'illustration: internet

Récemment au Centre national des congrès de Hanoï, s'est déroulée la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'aviation du Vietnam 2022 (VIEA 2022), qui vise à promouvoir les liens commerciaux, techniques et de service entre les industries aéronautiques du Vietnam et d'autres pays du monde.



S'exprimant lors de la cérémonie, Ho Minh Tan, directeur adjoint de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV), a déclaré qu'après 2 ans de pandémie, l'industrie aéronautique du pays est considérée comme celle ayant la vitesse de récupération la plus rapide au monde.



Selon la CAAV, le marché de l'aviation au cours des 6 premiers mois de 2022 a accueilli 23,3 millions de passagers, soit une augmentation de plus de 74,2% en glissement annuel et l'équivalent de 60% du total à la même période de 2019. Le marché intérieur a atteint 20,8 millions de passagers, 58,4% en un an et 12% par rapport à la même période de 2019.



Les compagnies aériennes exploitent 60 lignes intérieures. Les passagers transitant par les aéroports ont été au nombre de 40,7 millions de passagers, 56,8%. L'offre totale nationale et internationale du Vietnam a atteint plus de 6,5 millions de sièges, se classant au 2e rang en Asie du Sud-Est après l'Indonésie.



L'industrie aéronautique vietnamienne est considérée comme ayant un grand potentiel de développement dans la région. Selon les prévisions de l'Association internationale du transport aérien (IATA), le Vietnam sera le cinquième marché de l'aviation à la croissance la plus rapide au monde, atteignant 150 millions de passagers transportés d'ici 2035.



Le VIAE 2022 est un lieu d'exposition d'équipements et de technologies aéronautiques de pointe, de modèles d'avions modernes de pays à l'avant-garde du développement de l'industrie aérospatiale...



En particulier, le VIAE 2022 voit la présence de deux des principaux avionneurs mondiaux - Boeing (États-Unis) et Embraer (Brésil), qui ont des orientations de développement sur le marché vietnamien./.-CPV/VNA