Hanoi (VNA) - Le Vietnam est prêt à partager ses expériences et à coopérer avec d'autres pays dans le développement agricole et rural et se réjouit de continuer à recevoir le soutien d'autres pays dans les temps à venir, a déclaré le vice-Premier ministre Trân Luu Quang, lors de la 4e Conférence mondiale du Programme de systèmes alimentaires durables (SFS), qui s'est ouverte lundi 24 avril à Hanoi.



Le vice-Premier ministre Trân Luu Quang a informé que le Vietnam avait publié un plan d'action national sur la construction d'un système alimentaire transparent, responsable et durable jusqu'en 2030.



Citant le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture de la (FAO) (2020, 2021), le dirigeant vietnamien a insisté sur le fait que la faim continuait d'augmenter et que le nombre de personnes touchées avait atteint 828 millions en 2021. La région Asie-Pacifique ne devrait atteindre ses objectifs de développement durable (ODD) que d'ici 2065, soit 3,5 décennies de retard. Il a souligné la nécessité d’agir maintenant pour protéger la planète, la maison commune de tous et des générations futures.

L’événement de 4 jours, co-organisé par le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et le programme



Cette conférence intervient alors que le secteur agricole vietnamien met en œuvre une stratégie de développement durable pour la période 2021-2030, avec vision jusqu’en 2050, qui repose sur trois piliers, à savoir l’agriculture écologique, la campagne moderne, la culture civilisée et les agriculteurs intelligents.



Le programme SFS est un partenariat multi-acteurs axé sur une transformation urgente vers des systèmes agro-alimentaires durables, en tant que stratégie essentielle pour atteindre les ODD.



De son côté, le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a déclaré que le contexte actuel exigeait une transformation urgente du système alimentaire vers un système plus efficace, plus flexible et plus durable. Pour ce faire, la coopération de tous les pays est nécessaire.

Le programme a été lancé en octobre 2015 par la Suisse, le Costa Rica et le Fonds mondial pour la nature (WWF) au Vietnam, avec le soutien du Comité consultatif multipartite (MAC) composé de 20 membres. Depuis 2021, le MADR est membre représentant de l'Asie au sein du MAC. - VNA

