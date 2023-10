Photo: tuoitre.vn



Hanoï (VNA) - Le Vietnam occupe le 59e rang sur le classement mondial des meilleurs pays pour le travail à distance en 2023 (GRWI) analysant des données de 108 pays.



Le Vietnam est particulièrement bien évalué par le GRWI (Global Remote Work Index) 2023 en termes de qualité de l'internet, des infrastructures numériques et d'avancées dans le domaine du gouvernement électronique.



Le Danemark est la première destination dans le monde pour le travail à distance, grâce à sa solide infrastructure numérique et sa sécurité sociale.



En Asie, c'est la République de Corée qui se classe au premier rang, devant le Japon, Singapour et la Chine, selon le classement.



Le Global Remote Work Index évalue le potentiel de 108 pays à figurer parmi les principales destinations de travail à distance. Cet indice mesure quatre dimensions principales : la cybersécurité, l'économie, les infrastructures et, depuis cette année, un nouvel ajout – les critères de sécurité sociale – pour garantir la qualité du travail à distance.-VNA