Les théiers Shan Tuyêt dans le district de Tua Chua ont été reconnus "arbres du patrimoine vietnamien" par l’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l’environnement (VACNE).

L'Assemblée nationale a fixé pour 2024 un taux de croissance du Produit intérieur brut (PIB) compris entre 6% et 6,5%, et un PIB par habitant d’entre 4.700 et 4.730 dollars.