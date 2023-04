Le Vietnam, l'un des points lumineux de l'économie mondiale en 2023 et 2024. Photo: VNA



Washington (VNA) – Le Vietnam et la plupart des pays asiatiques sont les points forts de l'économie mondiale cette année, car cette région connaît une croissance relativement rapide par rapport au reste du monde, a déclaré Daniel Leigh, un expert du Fonds monétaire international (FMI), à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



L'économie de la Chine connaît une croissance de l'ordre de 3 % à 5,2 %, celle de l'Inde d'environ 6 % et celle du Vietnam d'environ 8 %, a indiqué cet expert.



L'inflation dans cette région est également beaucoup plus faible que dans le reste du monde. Les banques centrales de cette région resserrent leur politique monétaire pour ramener l'inflation aux objectifs.



Daniel Leigh a fait savoir que le FMI venait d'ajuster sa prévision de croissance pour le Vietnam dans une direction meilleure que les attentes précédentes. Cela est en partie dû à la reprise post-COVID-19.



Malgré le ralentissement de son taux de croissance, le Vietnam continue de croître à un rythme élevé, avec 5,8 % attendu en 2023 puis 6,9 % en 2024. L'inflation est relativement faible, 3,15 % en 2022 et en hausse, en partie grâce à une économie dynamique, mais le FMI pense que l'inflation reviendra à un niveau autour de 4,3 % en 2024.



L'expert Daniel Leigh du Fonds monétaire international (FMI). Photo: flickr.com

Le spécialiste a fait quelques recommandations pour que le Vietnam continue de croître fortement au cours des trimestres restants de cette année et des 5 prochaines années, à savoir que la politique monétaire devrait continuer à se concentrer sur la réduction de l'inflation à un niveau raisonnable, au bénéfice des ménages vulnérables.



En ce qui concerne la stabilité financière, le Vietnam devrait accorder la priorité à la stabilisation du marché immobilier et du marché des obligations d'entreprises avec des outils spécifiques, mais cela ne devrait pas détourner l'attention de la politique globale vers le contrôle de l'inflation et la stabilité, a conclu Daniel Leigh. -VNA