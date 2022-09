Hanoi (VNA) - De nombreuses grandes entreprises ont manifesté leur intérêt pour le Vietnam, et le pays examine ses chances d’accueillir des flux d’investissements directs étrangers (IDE) à grande échelle.

Une délégation de 25 entreprises membres de l’Association indienne des fabricants de composants automobiles (ACMA) a effectué un voyage d’affaires au Vietnam pour explorer les opportunités d’investissement et d’affaires du pays. L’ACMA regroupe 800 fabricants de pièces et de composants automobiles qui contribuent à plus de 85% au chiffre d’affaires de l’industrie automobile indienne.Le président de YBLF - membre de l’ACMA, Yuvraj Kapuria, a déclaré que l’ACMA souhaite coopérer avec les entreprises de l’industrie automobile vietnamienne pour explorer conjointement de nouveaux marchés à travers toutes les formes de coopération.Récemment, le fondateur et président du groupe Kusto, Yerkin Tatishhev, s’est également rendu au Vietnam après une interruption de trois ans en raison de la pandémie de Covid-19.Après un voyage de 10 jours avec de nombreuses rencontres avec des responsables et des hommes d’affaires vietnamiens, il a prévu de renforcer la présence du groupe au Vietnam, après avoir investi plus d’un milliard de dollars dans 10 projets au Vietnam au cours des 15 dernières années.Les deux domaines d’intérêt de Kusto sont le logement social et les projets d’infrastructure. Le groupe est susceptible d’investir jusqu’à des centaines de millions de dollars au Vietnam dans un proche avenir si les projets répondent aux critères et à la philosophie commerciale du groupe.La province méridionale de Binh Duong fait partie des endroits visités par Tatishhev pour rechercher des opportunités d’investissement. Il y a quelques jours, le PDG de Sharp Corporation (Japon), Robert Wu, s’est également rendu dans cette localité.Robert Wu a déclaré que son entreprise poursuivra l’expansion des installations de production et commerciales dans le centre industriel du sud. Il a noté que l’économie vietnamienne devrait s’accélérer après la pandémie, tandis que le gouvernement vietnamien accorde également davantage d’incitations aux entreprises étrangères.

Le Vietnam a de nombreuses opportunités d'accueillir des flux d'IDE à grande échelle. Photo: VNA

Le sud-coréen SK Group a des ambitions encore plus grandes sur le marché vietnamien. Lors d’un échange en ligne avec le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyen Chi Dung et le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên à la mi-août, Chey Tae-won, président de SK Group, a déclaré que le groupe envisageait les conditions pour investir dans des projets d’hydrogène dans le Delta du Mékong et projets de haute technologie utilisant de l’énergie propre au Vietnam.En tant que deuxième plus grande société sud-coréenne, SK Group a signé de nombreux accords d’investissement importants au Vietnam, notamment en versant 470 millions de dollars pour acheter une participation de 9,4% dans Masan Group, 1 milliard de de dollars pour acquérir une participation de 6% dans Vingroup et 340 millions de dollars dans TheCrownX. Selon certaines sources, il est fort probable que SK Group injectera des capitaux dans le réseau de pharmacies Pharmacity au Vietnam.Le directeur adjoint du Département de l’investissement étranger du ministère ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Anh Tuân, a attribué les résultats à la bonne maîtrise par le Vietnam de la pandémie, à ses avantages en termes de ressources humaines et de marché intérieur, et à la détermination d’améliorer son environnement des affaires.Cependant, le ministr du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung a déclaré que le Vietnam devait redoubler d’efforts pour exploiter les opportunités d’IDE, notamment en concevant une politique de réponse appropriée et en préparant les terres, les ressources, le personnel et les infrastructures. – VNA