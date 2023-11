Photo : BTC

Hanoï (VNA) – Les équipes vietnamiennes ont remporté une victoire absolue au concours des étudiants de l'ASEAN avec la sécurité de l'information 2023 après avoir battu les équipes d'autres pays de l'ASEAN lors de la finale de ce concours tenue à Ho Chi Minh-Ville.Concrètement, l’équipe de l’Académie des techniques de cryptographie (ACT) du Vietnam a remporté le premier prix tandis que l'Académie technique militaire, l'Université Duy Tan, la filiale de l’Académie des techniques de cryptographie à Hô Chi Minh-Ville, le 2e prix et la filiale de l’Académie des techniques de cryptographie à Hô Chi Minh-Ville, la filiale de l'Université FPT à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, l'Université des technologies de l'information et de la communication, l'Université des sciences et technologies de Hanoï, l(Université des sciences naturelles (relevant de l’Université nationale de Ho Chi Minh Ville), le 3e prix de ce concours.Le premier tour du concours s'est déroulé en ligne, attirant 233 équipes composées de près de 1.000 étudiants de 63 universités et collèges des pays membres de l'ASEAN. Le Vietnam était représenté par 157 équipes provenant de 33 établissements d'enseignement supérieur à travers le pays.Organisé par l’Association vietnamienne de la sécurité de l’information ( VNISA ), sous le parrainage du ministère de l'Information et des Communications et du ministère de l'Éducation et de la Formation du Vietnam, le concours vise à vulgariser, sensibiliser et responsabiliser la sécurité de l'information dans les établissements d'enseignement supérieur et de formation. -VNA