Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue égyptien Sameh Hassan Shoukry ont affirmé mardi 6 juillet leur volonté d’œuvrer pour porter le commerce vietnamo-égyptien à un milliard de dollars comme convenu par hauts dirigeants des deux pays.



Lors de leur entretien téléphonique pour le renforcement des relations dans le cadre bilatéral et multilatéral entre le Vietnam et l’Égypte, les deux ministres se sont engagés à pousser les relations à se développer en profondeur.



Saluant l’épanouissement des relations d’amitié bilatérales durant ces derniers temps, ils ont convenu de reprendre bientôt l’échange des délégations perturbé par le Covid-19, de se coordonner étroitement sur les questions d’intérêt commun et de se soutenir mutuellement dans les organisations internationales.



Le ministre Bui Thanh Son a demandé à la partie égyptienne de soutenir le Vietnam et l’Union africaine (UA) pour établir le plus rapidement possible des relations officielles.



Les deux ministres se sont également échangés sur la question du barrage de la Renaissance éthiopienne et ont partagé leurs points de vue sur le soutien aux efforts de règlement pacifique de ce dossier.



A cette occasion, Bui Thanh Son a invité son homologue égyptien Sameh Shoukry à effectuer une visite au Vietnam. Le ministre égyptien a aussi souhaité accueillir son homologue vietnamien en Égypte à un moment opportun. –VNA