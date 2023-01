Le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique Nguyen Duy Ngoc (gauche) et le vice-ministre lao de la Sécurité publique et chef du Département général de la police Khamking Phuilamanivong. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Les ministères vietnamien et lao de la Sécurité publique ont convenu de se coordonner étroitement pour assurer la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité dans chaque pays.

Lors de l’entretien le 12 janvier à Vientiane entre le vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique Nguyen Duy Ngoc et le vice-ministre lao de la Sécurité publique et chef du Département général de la Police Khamking Phuilamanivong, les deux parties ont affirmé maintenir les contacts de haut niveau, la mise en œuvre des contenus signés par les deux ministères et garantir la sûreté des visites des dirigeants et responsables des deux pays.

Elles se coordonneront étroitement dans la mise en œuvre l'Accord de haut niveau Vietnam - Laos en 2023 sur la garantie de la sécurité nationale et le Plan de coopération 2023 entre les ministères vietnamien et lao de la Sécurité publique.

Elles travailleront ensemble pour assurer la stabilité politique et l'ordre social ; prévenir et lutter contre les actes « d'évolution pacifique », la subversion par des forces hostiles, les crimes transnationaux, en particulier ceux liés à la drogue et la traite des êtres humains.

Elles ont également convenu de renforcer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, la gestion de l'immigration et le contrôle de la frontière Vietnam – Laos.

La partie vietnamienne continuera d’aider la partie lao pour mettre en œuvre efficacement son programme national de lutte contre la drogue ; son projet sur la gestion des données démographiques et la mise en œuvre des traités et accords internationaux auxquels les deux parties sont parties.

Après l’entretien, la délégation vietnamien est allée rendre une visite de courtoisie au général Vilay Lakhamphong, vice-Premier ministre et ministre lao de la Sécurité publique.

Le vice-Premier ministre Vilay Lakhamphong a suggéré à des unités fonctionnelles vietnamiennes et lao de renforcer la coopération, notamment dans la lutte contre la criminalité, contribuant à l’approfondissement des relations entre les deux ministères de la Sécurité publique.

Le vice-ministre Nguyen Duy Ngoc a souligné que le ministère vietnamien ferait de son mieux pour poursuivre une coopération étroite avec le ministère lao, répondant aux exigences de la nouvelle situation, pour l’intérêt des deux peuples et pour maintenir la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde. -VNA