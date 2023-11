Hanoï, 3 novembre (VNA) – Les six meilleures solutions du programme « Inno Vietnam – Japan Fast Track Pitch 2023 » (Innovation Vietnam – Japon : la route du succès) ont été annoncées lors d'une cérémonie à Hanoï le 3 novembre.

Lors de la cérémonie. Photo : VNA

Les six gagnants ont été sélectionnés parmi près de 100 solutions envoyées au comité d'organisation depuis le lancement du programme par le Centre national d'innovation (NIC), en collaboration avec l'Agence japonaise de promotion du commerce (JETRO) et l'ambassade du Japon au Vietnam, le 29 août.Inno Vietnam – Japan Fast Track Pitch 2023 s'inscrit dans le cadre de l'activité « ASEAN - Japan Co-Creation Fast Track Initiative » co-présidée par le ministère du Plan et de l'Investissement et le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie du Japon.S'exprimant lors de la cérémonie de remise des prix, le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyen Chi Dung, a déclaré que les six solutions gagnantes sont les meilleures innovations, aidant les entreprises à optimiser leurs processus et à créer des valeurs pratiques pour la société, tout en soulignant que le programme est un pont pour promouvoir le lien entre les deux communautés des entreprises et approfondir les liens bilatéraux entre le Vietnam et le Japon.« Innovation Vietnam-Japon : la route du succès » a été lancé dans un contexte nouveau et instable pour trouver des solutions efficaces qui devraient aider à transformer les défis en opportunités, a souligné le ministre Nguyen Chi Dung.Le ministre japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, Nishimura Yasutoshi, a déclaré que 2023 marquerait le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Japon.Au cours des 50 dernières années, les entreprises japonaises ont développé leurs activités au Vietnam. L'Association des entreprises japonaises au Vietnam compte environ 2.000 entreprises membres opérant dans des domaines allant de la fabrication électrique, de l'électronique, de l'automobile à la vente au détail, des technologies de l'information et de l'énergie.Le Japon s'engagera à soutenir plusieurs projets d'innovation au Vietnam, notamment dans les domaines de la transformation numérique et du développement vert, a-t-il déclaré.A cette occasion, les deux ministres ont eu un entretien au cours duquel le ministre Nguyen Chi Dung a demandé au ministre japonais de continuer à prêter attention et à soutenir le ministère du Plan et de l'Investissement et en particulier le NIC.Il espère que davantage d'entreprises technologiques, d'instituts de recherche et d'universités japonais ouvriront des bureaux, des centres de R&D et des usines de fabrication expérimentale (fablab) dans les installations du NIC à Hoa Lac. - VNA