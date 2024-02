Hanoi (VNA) – Dans une interview accordée au Journal électronique du Parti communiste du Vietnam, l’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a déclaré que le potentiel de coopération entre le Vietnam et les pays africains est encore très important, notamment dans le commerce et les investissements.

L'ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi. Photo : CPV L'ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi. Photo : CPV



- L’Accord de libre-échange continental africain (AfCFTA) ouvre de nombreuses opportunités de coopération commerciale et d’investissement entre l’Afrique et le Vietnam. Selon vous, quel impact cet accord aura-t-il sur les relations commerciales entre le Vietnam et l’Afrique dans un avenir proche?

Avec la suppression des barrières commerciales et la création d’un marché commun des biens et services entre les pays africains, les entreprises vietnamiennes auront la chance de mieux accéder de marchés africains, en particulier avec les pays avec lesquels le Vietnam entretient déjà des relations commerciales, ce qui pourrait l’encourager à signer des accords de libre-échange avec eux. En outre, l’AfCFTA devrait promouvoir le commerce intra-africain, ce qui aidera les entreprises vietnamiennes à pénétrer et exploiter ce vaste marché de plus de 40 pays comptant plus de 1,3 milliard d’habitants.



Le Vietnam a établi des relations de coopération commerciale avec un certain nombre de pays africains, notamment dans les domaines de l’agriculture, des télécommunications et de l’énergie. Les entreprises vietnamiennes peuvent accroître leurs investissements dans ce continent pour profiter des nouvelles opportunités offertes par cet accord, notamment dans des domaines tels que l’industrie manufacturière, le développement des infrastructures de base et les technologies



Dans l’ensemble, l’AfCFTA aura un impact positif sur les relations commerciales entre le Vietnam et l’Afrique, tout en promouvant la coopération économique et les investissements entre les deux parties.



- Selon les estimations de l’Agence internationale de l’énergie, l’Afrique abrite 60% des ressources solaires mondiales. Le Vietnam, quant à lui, promeut le développement des énergies renouvelables, dont le solaire. Comment évaluez-vous les opportunités de coopération entre le Vietnam et l’Afrique dans ce domaine à l’avenir?

Le Vietnam et l’Afrique ont de nombreuses opportunités de coopération dans les énergies renouvelables. Le Vietnam peut partager ses technologies et expériences avec les pays africains, notamment dans la conception et la mise en œuvre de projets d’énergie solaire, tandis que les pays africains peuvent aider le Vietnam à accéder à leurs énormes photovoltaïques. Cette coopération aidera non seulement les pays africains à développer des sources d’énergie, mais aidera également le Vietnam à avoir des opportunités commerciales sur de nouveaux marchés. Cela contribue également aux efforts mondiaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et les impacts néfastes du changement climatique.

Les opportunités de coopération entre les deux parties dans le domaine énergétique sont très prometteuses notamment dans le solaire, l’hydroélectricité et l’éolien.

Concernant l’énergie solaire: l’Afrique dispose d’abondantes ressources et le Vietnam peut y investir dans des projets. Le Vietnam peut aussi fournir des équipements, des technologies et de l’expérience aux pays africains pour les aider à développer leurs propres infrastructures photovoltaïques.

La centrale solaire de Phong Phu à Binh Thuân. Photo : VNA

Sur le plan de l’hydroélectricité: de nombreux pays africains disposent d’un potentiel important. Le Vietnam peut investir dans la construction de nouvelles centrales ou fournir des techniques et technologies pour aider les pays africains à développer leurs propres infrastructures. Parce que le continent a encore besoin d’électrification, notamment dans les zones rurales, et dépend fortement des centrales électriques au fioul.

En ce qui concerne l’énergie éolienne: certains pays africains côtiers ont le potentiel de développer cette énergie. Les pays africains peuvent partager leur expertise et leur expérience avec la partie vietnamienne dans la construction et le développement de projets.

- Actuellement, de nombreuses puissances mondiales accordent un «intérêt particulier» à l’Afrique. Selon vous, comment la position de l’Afrique sur la scène internationale va-t-elle changer dans un avenir proche ?

L’Afrique est un continent doté d’énormes ressources naturelles, et de nombreuses puissances ont exprimé leur intérêt à investir dans la région. Ces dernières années, un certain nombre de pays comme la Chine, l’Inde, le Japon, la Turquie... ont augmenté leurs investissements dans des projets d’infrastructures, miniers, énergétiques... Grâce à leur proximité géographique, les pays européens qui ont une longue histoire d’engagement avec l’Afrique ont progressivement concentré leurs investissements sur le continent.

À mesure que ces pays continuent d’investir en Afrique, il est probable que la position du continent sur la scène internationale continuera de s’améliorer. Les pays africains sont de plus en plus confiants et positifs dans leurs relations avec les investisseurs étrangers. Cela pourrait favoriser le développement dynamique du continent à mesure que les pays africains acquièrent une plus grande influence sur la politique et l’économie mondiales.

Cependant, on craint également que les projets d’investissements étrangers conduisent à une «surexploitation» et à une dégradation de l’environnement. Aussi est-il important que les pays africains trouvent un équilibre entre l’attraction des investissements étrangers et la protection de leurs ressources naturelles et de leurs populations. – CPV/VNA