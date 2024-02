La ville balnéaire de Nha Trang séduit de nombreux visiteurs russes. Photo : VNA

Moscou (VNA) – Un webinaire sur la coopération touristique Vietnam-Russie a été organisé le 30 janvier par l’antenne du Bureau commercial du Vietnam en Extrême-Orient russe.Selon Nguyen Hong Thanh, consul économique et commercial, chef de l’antenne du Bureau commercial du Vietnam en Extrême-Orient russe, l'événement a réuni une trentaine de délégués en provenance de Moscou, Irkoutsk, Oulan-Oude, Khabarovsk et Vladivostok, ainsi que de Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et des provinces vietnamiennes de Khanh Hoa et Binh Thuan.Cet événement a permis aux deux parties de présenter leurs avantages touristiques et de discuter des solutions de coopération pour accroître le nombre de touristes à chaque pays.Le Vietnam a accueilli plus de 646.500 touristes russes en 2019. Mais ce chiffre est tombé à moins de 70.000 l'année dernière, bien que le Vietnam se soit rouvert complètement aux visiteurs internationaux et qu’il exempte les citoyens russes de visa pour un séjour de 45 jours et ce depuis le 15 août 2023. La principale raison serait le manque de vols directs reliant les villes russes aux villes touristiques vietnamiennes.Evgenia Mikhailova, directrice du Département du tourisme d'Irkoutsk, a déclaré espérer que les voyages entre les deux pays seraient plus favorisés en 2024 afin d’augmenter le nombre de visiteurs russes au Vietnam.-VNA