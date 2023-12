Hanoï occupe la 96ème place, seule représentante au Vietnam mentionnée dans le classement établi par World's Best Cities.

La province méridionale de Ba Ria-Vung Tau bénéficie d'un climat ensoleillé, d'un beau littoral et d'un écosystème de mangrove diversifié. Mais pour attirer plus de touristes, la province ne cesse de chercher d'améliorer la "qualité" de sa marque touristique et d'apporter davantage des expériences aux visiteurs.