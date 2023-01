Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Malgré de nombreuses difficultés, le commerce extérieur présente des signes encourageants, favorisant la reprise économique du Vietnam. Avec de bonnes stratégies, les entreprises vietnamiennes peuvent participer plus profondément et durablement aux chaînes d'approvisionnement.



Lors d’un forum sur les exportations organisé début décembre 2022 par le Centre de promotion du commerce et de l’Investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), Mizushima Kozo, président de la Chambre de commerce et d'industrie japonaise à Ho Chi Minh-Ville (JCCH), a estimé que la reprise économique du Vietnam, comparée à celle d'autres pays d'Asie du Sud-Est, était impressionnante.



Selon un sondage de la JCCH, 63% des entreprises interrogées ont déclaré que d'ici un ou deux ans, elles envisageaient d’étendre leur production et leurs activités commerciales. Cela montre que les investisseurs ont de grandes attentes vis-à-vis de la croissance économique du Vietnam, selon Mizushima Kozo.

Selon des spécialistes, les exportateurs vietnamiens bénéficient de réductions tarifaires grâces aux accords de libre-échange signés par le pays. En outre, les produits d'exportation vietnamiens affirment progressivement leur qualité, notamment les produits agricoles, textiles, les chaussures en cuir, l'électronique… La structure des exportations passe des exportations de matières premières vers celles de produits industriels transformés et manufacturés hautement transformés, à haute valeur ajoutée. Les entreprises exportatrices doivent bien saisir les opportunités pour élargir leurs débouchés et augmenter leur chiffre d'affaires à l'exportation.



Selon Alex Tatsis, représentant du consulat général des États-Unis à Ho Chi Minh-Ville, actuellement, le Vietnam est le 10e partenaire commercial des États-Unis dans le monde et a un rôle important dans la chaîne d'approvisionnement en biens essentiels pour l'économie américaine.



Alex Tatsis a souligné que les États-Unis accordaient une attention particulière aux investissements pour aider le Vietnam à renforcer son rôle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales à long terme. Plus précisément, les États-Unis renforcent la facilitation des échanges et la compétitivité du secteur privé au Vietnam, aidant notamment les PME à améliorer leur capacité de production, à accéder aux ressources financières et à procéder à leur transformation numérique. Cela les aide à mieux participer aux chaînes d'approvisionnement mondiales, dans l'intérêt des deux pays.-VNA