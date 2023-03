Photo : VNA

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Tran Thanh Nam. Photo : VNA

Hanoï (VNA)- Le ministère vietnamien de l'Agriculture et du Développement rural accélère l’élaboration du projet de développement d'un million d'hectares de riz de haute qualité en association avec la croissance verte.Le projet fait partie de la Stratégie de développement agricole et rural durable pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050, qui met l'accent sur la mise en place des zones de matières premières qualifiées, a déclaré le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural Tran Thanh Nam, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).Ce projet sera présenté au gouvernement au mois d'avril, a-t-il annoncé.Ce projet accorde une attention particulière à l'engagement du Premier ministre du Vietnam lors de la 26e Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP 26) pour atteindre la zéro émission nette d'ici 2050.Le delta du Mékong est une zone de production rizicole clé du Vietnam. Cependant, les émissions de la riziculture représententenviron 40 % des émissions totales de la production agricole nationale. En plus, le delta du Mékong est l'une des zones les plus touchées par le changement climatique. Ainsi, ce projet a une grande importance pour cette zone, a indiqué Tran Thanh Nam.Le vice-ministre a également ajouté que le projet visait également à restructurer la production rizicole vers la connexion entre les coopératives, l'amélioration des revenus des agriculteurs à travers le processus de production à faible coût et à haute productivité.Citant les mesures visant à assurer l'objectif fixé sur la réduction des émissions de gaz et l’augmentation de la valeur du riz , Tran Thanh Nam a souligné l'importance de changer la prise de conscience des agriculteurs et des autorités ainsi que des entreprises. Il a révélé qu'environ 180.000 hectares respectaient le processus de production à faible émission de gaz, et ce modèle se multiplierait à l'avenir.Il a également souligné l'importance de la coopération internationale pour la mise en œuvre du projet. La Banque mondiale (BM) apprécie hautement ce projet, - premier du genre du monde et s'engage à soutenir son déploiement avant de l'élargir dans d'autres pays. Outre la BM, plusieurs organisations internationales comme l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Institut international de recherches sur le riz (IRRI)… s’intéressent aussi à ce projet.A ce jour, toutes les provinces du delta du Mékong soutiennent le projet et 700.000 hectares sont mobilisés pour l'application du processus de production à faible émission de carbone. -VNA