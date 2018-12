La délégation de la province de Vinh Phuc travaille avec l’Ecole de formation à la gouvernance de Normandie. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Du 11 au 13 décembre, une délégation de la province vietnamienne de Vinh Phuc, emmené par Hoang Thi Thuy Lan, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef du Comité provincial de pilotage pour la promotion de l'investissement, a effectué une visite en France pour promouvoir les investissements et rechercher des opportunités de coopération entre Vinh Phuc et certaines provinces françaises.

La délégation vietnamienne a travaillé avec le Conseil français pour les affaires économiques, sociales et environnementales (CESE), les responsables de la région de Normandie, au Nord-Ouest de la France, et l’Ecole de formation à la gouvernance de Normandie, afin de présenter les avantages et les potentialités de la province, appeler à des investissements dans les domaines de la mécanique de fabrication, de l'électronique, des télécommunications, des nouveaux matériaux, des produits agricoles, de l'alimentation, de l'éducation, du développement urbain et des services, de l'agriculture propre et des infrastructures.

La délégation a également demandé à la partie française d’appuyer le programme de transfert des technologies de pointe françaises au Vietnam; de favoriser les échanges culturels et sociaux entre la province de Vinh Phuc et les autres provinces françaises; de partager les expériences et les initiatives en matière de réforme, d'orientation des politiques publiques, de protection de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, de traitement des déchets; de coopérer dans la formation de ressources humaines de haute qualité.

Du côté français, Mme Eveline Duhamel, une responsable du CESE, a déclaré que le Vietnam et la France entretenaient de bonnes relations depuis de nombreuses années. Elle s'est engagée à renforcer davantage cette relation.

Pour sa part, Serge Tougard, représentant de la région Normandie, a exprimé le souhait de promouvoir les échanges entre entreprises vietnamiennes et françaises. Il travaillera avec le Conseil de développement économique de Normandie pour promouvoir les entreprises clés de la région en coopération avec des entreprises vietnamiennes dans les domaines des produits agricoles, de l'aviation, des produits pharmaceutiques, de l’exportation de produits industriels issus du pétrole et du nucléaire.

Elian Pilvin, chargé des projets au Vietnam de l’Ecole de formation à la gouvernance de la Normandie, a souligné que l'objectif de l'école était de travailler en étroite collaboration avec les universités vietnamiennes pour transférer les programmes de formation les plus appropriés, ainsi que l’amélioration de la qualité de la formation des deux parties.

Il a également exprimé son intérêt pour le développement socio-économique de la province de Vinh Phuc et a souhaité avoir bientôt l'occasion de se rendre à Vinh Phuc pour en apprendre davantage sur les modèles de formation destinés à la coopération avec la province à l'avenir. -VNA