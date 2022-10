Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh qui a reçu mardi 11 octobre à Hanoi le nouvel ambassadeur de Biélorussie au Vietnam Uladzimir Baravikou, a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serrant la main de l’ambassadeur de Biélorussie au Vietnam Uladzimir Baravikou, à Hanoi, le 11 octobre. Photo: VNA

Félicitant le diplomate biélorusse pour sa prise de fonction au Vietnam à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1992-2022), il a salué les progrès de la coopération bilatérale, en particulier les relations politiques, diplomatiques, économiques, commerciales malgré les difficultés liées au Covid-19.Le chef du gouvernement a considéré les dons mutuels en équipements et fournitures médicales pour la prévention et le contrôle de l’épidémie comme un noble symbole de l’amitié traditionnelle entre les deux peuples.Il a demandé aux deux parties de renforcer l’échange de délégations à tous les niveaux, en particulier de haut niveau, afin de discuter de mesures spécifiques pour renforcer la coopération multiforme, notamment économique et commerciale, entre le Vietnam et la Biélorussie en particulier et avec l’Union économique eurasiatique (UEEA) en général.Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les résultats de la 15e session du Comité intergouvernemental Vietnam-Biélorussie sur la coopération économique, commerciale et scientifico-technique tenue en mars 2022 sous forme de visioconférence.Il a espéré que les deux parties tirent efficacement parti de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UEEA, et que la Biélorussie créera des conditions favorables pour l’accès des produits agricoles et aquatiques vietnamiens sur son marché, contribuant à équilibrer le commerce entre les deux pays.Le commerce bilatéral a atteint 168,8 millions de dollars en 2021, en hausse de 131,6% par rapport à 2020. Le Vietnam a exporté pour 21,6 millions de dollars vers la Biélorussie, soit un bond de de 338%, et en a importé pour 147,2 millions de dollars, soit une progression de 116,6%.Pour sa part, l’ambassadeur Uladzimir Baravikou a souligné que la Biélorussie attache une grande importance à l’amitié et à la coopération traditionnelles entre les deux pays et est tout à fait d’accord avec les orientations de la promotion de la coopération bilatérales définies par le Premier ministre Pham Minh Chinh.L’ambassadeur a affirmé s’efforcer de son mieux, au cours de son mandat au Vietnam, pour contribuer à promouvoir davantage les relations d’amitié et de coopération multiforme entre les deux pays, axées sur l’économie et le commerce. – VNA