À l'approche du Nouvel An lunaire du Dragon 2024, la rue Hang Ma à Hanoï est magnifique avec la couleur rouge des vœux du Nouvel An, des lanternes, des enveloppes d'argent porte-bonheur... et surtout l'image du dragon - symbole de l'année - avec différentes tailles et designs pour répondre aux besoins des habitants et des visiteurs.