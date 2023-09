Les fruits sont l'un des principaux produits d'exportation du Vietnam. Cependant, pour pouvoir élargir le marché d'exportation de manière efficace et durable, de nombreux problèmes doivent encore être résolus, notamment en matière de respect et de réponse aux normes.

Le ministère du Plan et de l'Investissement s'engage à accompagner les ministères, secteurs et localités pour créer des conditions favorables aux entreprises américaines et vietnamiennes souhaitant mener des affaires, contribuant ainsi à créer des valeurs durables et à apporter la prospérité aux deux nations, a souligné son ministre Nguyen Chi Dung.