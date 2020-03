Photo: baodantoc.vn

Dak Nông (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a discuté ce samedi matin avec le comité populaire de la province de Dak Nông de la réalisation des objectifs socio-économiques et défensifs de 2019 et des prévisions pour 2020.



Il a recommandé à la province d’accorder la priorité au reboisement et à l’agriculture de haute technologie pour améliorer le niveau de vie de la population.



«La province a intérêt à bien saisir les résolutions et conclusions du Comité central du Parti communiste vietnamien pour matérialiser les objectifs de 2020. Il est impératif d’achever les plans de la province pour la période 2021-2030, avec une vision pour 2050. L’accent doit être mis sur la production agricole, la prévention des épizooties et le reboisement», a-t-il souligné.



À cette occasion, le vice-Premier ministre a remis 100 cadeaux d’une valeur totale de 100 millions de dôngs et 50 bicyclettes à des élèves en difficulté de la province. Il a aussi remis 50 millions de dôngs au Fonds d’encouragement aux études de Dak Nông. -VOV/VNA