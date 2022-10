Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre lao, Kikeo Khaykhamphithoun, a reçu le 27 octobre à Vientiane la présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, Bui Thi Hoa, en visite de travail au Laos.

Le vice-Premier ministre lao a estimé que cette visite contribuait à la célébration de l'Année de la solidarité et de l'amitié Laos-Vietnam, Vietnam-Laos 2022, ainsi que du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales et des 45 ans de la signature du Traité d'Amitié et de Coopération entre les deux pays. Selon lui, elle vise également à renforcer la coopération entre les Croix-Rouges des deux pays.

La présidente du Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a annoncé le but de sa tournée de travail, à savoir faire le bilan de la coopération avec son homologue lao au cours de ces derniers temps et définir un plan de coopération futur.-VNA