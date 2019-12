Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam. Photo : VGP

Hanoï (VNA) - Mercredi à Hanoï, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a dressé le bilan des 10 ans de mise en œuvre de la stratégie de développement culturel jusqu’en 2020.



Présent lors de la conférence, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné le développement spectaculaire des lettres et des arts et l’enrichissement de la vie culturelle de la population au cours de ces 10 années.



Selon lui, pour la nouvelle décennie, il est important de développer l’industrie culturelle, de façon à étendre l’influence du pays dans le monde.-VOV/VNA