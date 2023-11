Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha prononce un discours au forum. Photo: VNA

Pékin (VNA) – Dans le cadre du 6e Salon international des importations de Chine (China International Import Expo - CIIE) à Shanghai, le 5 novembre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a participé et prononcé un discours à un forum la promotion du commerce et de l’investissement pour accroître le financement du développement ainsi que le développement des technologies vertes.



Étaient également présents le secrétaire général de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), le directeur général du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ainsi que plus de 200 délégués.



En tant que l’un des principaux intervenants du forum, Tran Hong Ha a souligné le fort développement des sciences et des technologies, ainsi que les tendances de la transformation numérique, de la transformation verte et du développement basé sur la technologie et la connaissance.



Selon lui, il est nécessaire de renforcer la coopération et la solidarité internationales pour construire un écosystème propice aux investissements et au commerce verts. En outre, le processus d’écologisation des investissements et du commerce doit garantir l’équité. Les pays doivent agir ensemble pour atteindre les objectifs communs, tout en tenant compte des différences de niveaux de développement, d’échelle économique et de capacité d’adaptation des pays. Et enfin, les sciences et les technologies sont un « vaccin » dans la lutte contre le changement climatique et dans la transformation verte.



Le vice-Premier ministre a affirmé que le Vietnam était prêt à se joindre aux pays développés pour établir un modèle de coopération entre pays développés et pays en développement pour la transformation verte.



Après le forum, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a visité l’espace d'exposition de près de 40 entreprises vietnamiennes au Salon, où sont présenté des produits vietnamiens de haute qualité dans l’agriculture et l’agroalimentaire.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha visite le stand de TH TrueMilk au CIIE 6 . Photo : VNA

Dans l'après-midi du 5 novembre, le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a rencontré Pascal Soriot, directeur général du groupe AstraZeneca, et Tao Longzhong, fondateur et président du groupe Jiangsu Runergy New Energy.

Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha rencontre Pascal Soriot, directeur général du groupe Astra Zeneca. Photo: VNA

Lors de sa rencontre avec Pascal Soriot, Tran Hong Ha a affirmé que le gouvernement vietnamien était toujours prêt à créer des conditions permettant à AstraZeneca de réaliser avec succès des projets au Vietnam dans les domaines de la santé, des produits pharmaceutiques, de l'écosystème des soins de santé et du développement durable.