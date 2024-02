Une femme achète des billets électroniques au guichet du Musée des Beaux-Arts du Vietnam. Photo: Centre d'informations touristiques



Hanoï (VNA) - Selon l'Autorité nationale du tourisme, l'ensemble du secteur touristique accélère activement la transformation numérique et la construction d’un écosystème touristique intelligent.



Plus précisément, cet organe du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a construit une plate-forme de gestion et d'affaires touristiques, une application baptisée «Vietnam Travel», et notamment un système de billet électronique « En ligne – Interconnecté – Multimodal ».



L'Autorité nationale du tourisme estime qu'avec ses avantages exceptionnels, le système de billet électronique constitue une avancée majeure, adaptée au développement actuel du numérique. Il s'agit d'une nouvelle orientation offrant des commodités à la fois aux touristes, aux agences de voyage et aux gestionnaires des destinations.



En janvier, le Musée des Beaux-Arts du Vietnam et l'Autorité nationale du tourisme ont mis officiellement en service le système de billet électronique "En ligne - Interconnecté - Multimodal", fruit d'un projet de coopération entre ce musée et le Centre d'informations touristiques de ladite Autorité, visant à améliorer la qualité des services, à apporter plus de commodités aux visiteurs et à faciliter le travail des guides et des agences de voyage. Cela marque aussi des efforts du musée dans le processus de transformation numérique et de réforme de ses procédures.



Avec ce système, les visiteurs n’ont plus besoin de se rendre au comptoir pour acheter des billets mais ils peuvent en acheter en ligne via l'application touristique nationale « Vietnam Travel » sur un smartphone. En outre, les sites touristiques peuvent coopérer pour vendre des billets, grâce à quoi, les visiteurs peuvent acheter un billet une fois à un endroit et l’utiliser à d'autres...



Auparavant, ce système avait été mis en place au Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, à la Zone de commémoration du Président Ho Chi Minh au Palais Présidentiel et au Temple Quan Thanh.

Des touristes utilisent des billets électroniques au Temple de la Littérature. Photo: Centre d'informations touristiques





L'Autorité nationale du tourisme affirme que le système de billet électronique «En ligne - Interconnecté - Multimodal» créera des conditions favorables aux visiteurs en réduisant le temps d'attente et favorisera les transactions sans espèces. D'autre part, le système permet d'éliminer les billets papier traditionnels, de réduire les coûts et les déchets et ainsi de mieux protéger l'environnement. Il s'agit également d'un outil efficace pour les gestionnaires des destinations, leur permettant de comprendre les besoins des touristes, d'augmenter les liens entre les destinations et d'offrir de meilleures expériences aux visiteurs.



Selon le rapport du 24 mai 2022 du Forum économique mondial (WEF), l'indice de développement des voyages et du tourisme (TTDI) du Vietnam s'est classé 52e en 2021, en hausse de 8 places par rapport à 2019 et a figuré parmi les 3 pays ayant connu la plus grande amélioration au monde.



Le WEF a clairement indiqué dans le rapport que le Vietnam était le pays qui avait connu la plus grande amélioration du score (+4,7%) sur l'indice global, le classement ayant augmenté de 8 places par rapport à 2019. Outre le Vietnam, l'Indonésie (+12 places) et l'Arabie Saoudite (+10 places) sont les deux autres pays les mieux notés.



Le rapport a également souligné le rôle crucial de la technologie numérique pour un meilleur secteur du voyage et du tourisme. De plus en plus de services touristiques sont accessibles sur les plates-formes numériques via les agences de voyages en ligne, l'économie du partage, les réservations directes en ligne, les systèmes de paiement en ligne et les appareils mobiles, etc. Le numérique offre aux consommateurs une plus grande commodité, des options accrues, une expérience fluide...



Au Vietnam, le pays dispose de nombreux documents d'orientation sur la promotion de la transformation numérique, notamment « Donner la priorité au développement du tourisme numérique en tant que domaine doté d'un haut niveau de préparation ». La Stratégie nationale de développement du tourisme d'ici 2030 énonce clairement la nécessité d'accélérer le processus de transformation numérique, de former et développer un écosystème touristique intelligent.../.-VNA