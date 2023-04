Hongkong (VNA) - Une conférence s’est tenue mercrdi 19 avril à Hongkong (Chine) pour resserrer les relations entre les entreprises rizicoles vietnamiennes et hongkongaises ainsi que pour promouvoir le riz vietnamien de haute qualité sur ce marché.

Trân Quôc Toan, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieure du ministère de l’Industrie et du Commerce. Photo : VNA

S’exprimant lors de l’événement, Trân Quôc Toan, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieure du ministère de l’Industrie et du Commerce, a déclaré que pendant de nombreuses années consécutives, le Vietnam a toujours figuré parmi les 10 plus grands partenaires commerciaux de Hongkong.Le chiffre d’affaires total à l’import-export entre les deux parties en 2022 a atteint près de 10,9 milliards de dollars, en baisse de 6% par rapport à 2021. Au cours des trois premiers mois de 2023, il s’est établi à 2,5 milliards de dollars, en baisse de 28% par rapport à la même période de l’an dernier.Quant au riz, fin mars 2023, le Vietnam exportait plus de 16.000 tonnes vers Hong Kong, à peu près du niveau de la même période de l’an dernier.Le Vietnam est l’un des trois premiers fournisseurs alimentaires au monde, avec l’Inde et la Thaïlande. Le riz vietnamien est présent dans plus de 150 pays et territoires à travers le monde avec diverses variétés et qualités qui répondent aux exigences des marchés les plus exigeants tels que les États-Unis, l’UE, le Japon, la République de Corée et Singapour.Ta Thu Thuy, une représentante de l’Association des aliments du Vietnam, a déclaré que Hongkong est l’un des marchés de niche traditionnels du riz de spécialité vietnamien avec un volume de consommation modeste mais un pouvoir d’achat stable au fil des ans.