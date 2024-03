Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse Lê Thi Bich Trân et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï le 4 mars dans la matinée pour participer au Sommet spécial ASEAN-Australie pour fêter le 50e anniversaire des relations ASEAN-Australie et effectuer des visites officielles en Australie et en Nouvelle-Zélande du 5 au 11 mars.