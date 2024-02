A l'approche du Nouvel An lunaire, les banques commerciales ont lancé de nombreux programmes financiers pour promouvoir le paiement sans numéraire, offrant ainsi une meilleure commodité et une meilleure sécurité de l’information aux clients.

Selon des économistes, les envois de fonds contribuent non seulement à améliorer la vie de gens à l’intérieur du pays, mais constituent également une ressource financière importante contribuant au développement économique national.

La 10e édition du marché "Têt vert - Cadeaux vietnamiens" 2024 s’ouvre du 3 au 6 février à Hô Chi Minh-Ville (Sud), réunissant plus de 50 exposants avec près de 1.000 produits de plus de 30 provinces et villes à travers le pays.