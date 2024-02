Le président Vo Van Thuong et son épouse Phan Thi Thanh Tam ont présidé le 29 janvier à Hanoï la cérémonie d'accueil officielle du président philippin Ferdinand Romualdez Marcos Jr. et de son épouse Louise Araneta Marcos, en visite d'État au Vietnam les 29 et 30 janvier.

Après la cérémonie d'accueil, les deux présidents se sont entretenus.



Le président Vo Van Thuong a souligné que cette visite revêtait une signification importante, contribuant à créer un nouvel élan pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Philippines.



Pour sa part, le président philippin a affirmé que le Vietnam continuait d'être le partenaire stratégique unique des Philippines au sein de l'ASEAN, avant de souhaiter développer les relations bilatérales de manière de plus en plus efficace et substantielle.