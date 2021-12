Hanoi, 13 décembre (VNA) - La construction de l'usine de fabrication de batteries VinES d'un coût de 4.000 milliards de dongs (près de 173,7 millions de dollars) a commencé le 12 décembre dans la zone économique de Vung Ang, dans la province centrale de Ha Tinh, en présence du président Nguyên Xuân Phuc.

Le président Nguyên Xuân Phuc (centre) assiste à la mise en chantier de l’usine de batteries VinES. Photo : VNA

Financée par le conglomérat privé Vingroup, cette usine produira des batteries Lithium pour les voitures et les bus électriques de Vinfast (une société de Vingroup). Elle aura une capacité de 100.000 batteries par an durant la première phase de son fonctionnement qui sera portée à un million de batteries par an durant la deuxième phase. Automatisée à plus de 80% et utilisant des technologies américaines et européennes, cette première usine de batteries sera la plus moderne du Vietnam.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le président Nguyên Xuân Phuc a fait l'éloge de l'ajustement de la stratégie opérationnelle de Vingroup, qui est passé du domaine de l'investissement immobilier et du commerce aux industries de la haute technologie et des services. L'ajustement opportun a également démontré la participation significative de Vingroup dans le processus de restructuration et de modernisation de l'économie nationale.

L’énergie et la sécurité énergétique sont essentielles dans toute stratégie de développement et la production de batteries fait l’objet d’une grande compétition mondiale, a déclaré Nguyên Xuân Phuc qui a souhaité à Vingroup d’atteindre rapidement son objectif de devenir un producteur de véhicules électriques intelligents de niveau mondial.

Nguyen Viet Quang, vice-président et PDG de Vingroup, a déclaré que la construction de l'usine reflétait les efforts de l'entreprise pour établir un écosystème d'énergie propre qui contribue à la localisation de l'approvisionnement de VinFast.

« En outre, nous avons encouragé la coopération avec de nombreux partenaires prestigieux à travers le monde, y compris des entreprises aux États-Unis, en Israël, à Taïwan (Chine) et en Chine, pour rechercher, développer et appliquer des technologies de batterie de pointe telles que la charge ultra-rapide, 100 % des batteries à semi-conducteurs et des matériaux de batterie très avancés », a-t-il déclaré.

Le président du Comité populaire de Ha Tinh, Vo Trong Hai, a salué les contributions importantes de Vingroup au développement socio-économique de la province ces derniers temps. - VNA