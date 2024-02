Le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, rend hommage au Président Ho Chi Minh au vestige national spécial de Kim Lien, dans la province de Nghe An, au Centre. Photo: VNA



Nghe An (VNA) - Le 25 février, le président de l’Assemblée nationale (AN), Vuong Dinh Hue, est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh au vestige national spécial de Kim Lien, dans la province de Nghe An, au Centre.



Le président de l'Assemblée nationale a offert de l'encens et des fleurs pour exprimer son infinie gratitude et son profond respect pour le Président Ho Chi Minh.



A cette occasion, une cérémonie de lever du drapeau national en hommage au Président Ho Chi Minh y a été organisée.



Le Président Ho Chi Minh est né le 19 mai 1890 à Hoang Tru, un petit village situé à environ 13 km au nord-ouest de Vinh, chef-lieu de la province de Nghe An. Son père Nguyen Sinh Sac a été lauréat d’un concours régional, sa mère s’appelait Hoàng Thi Loan. Né dans une localité riche en identité culturelle et traditions patriotiques, le Président Ho Chi Minh disposait de toutes les qualités pour devenir le grand homme de la libération nationale que l'on connaît. De nos jours, le village natal de son père, Sen ou Kim Liên (lotus d’or en vietnamien), et Hoang Tru, celui de sa mère, forment un site dédié à la mémoire du grand dirigeant.



Toujours dimanche matin, le président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, est allé offrir des fleurs et de l'encens pour commémorer les martyrs héroïques à la zone des reliques historiques nationales de Truong Bon dans la commune de My Son, district de Do Luong, province de Nghe An.



Pendant la guerre de résistance contre l’armée américaine, la Nationale 15A – où se trouve Truong Bon – était un emplacement stratégique particulièrement important, reliant les artères de circulation Nord-Sud. Truong Bon est ainsi devenu le théâtre de violents bombardements américains pour détruire l'axe de ravitaillement du Nord au Sud. Plus de 1.240 officiers et soldats y sont tombés. -VNA